Reuters: над Вашингтоном подняли истребители из-за пролетевшего бизнесджета

Cessna Citation разбился в штате Вирджиния

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Американские власти подняли в воскресенье в воздух истребители из-за бизнесджета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство Вашингтона и разбился в соседнем штате Вирджиния. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их данным, самолет был на автопилоте и не реагировал на предупреждения властей. При этом, отмечают собеседники агентства, действия истребителей не были причиной крушения бизнесджета. Примерно в это же время некоторые жители Вашингтона и его окрестностей услышали громкий звук. Reuters подчеркивает, что он был связан с инцидентом.