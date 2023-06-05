Telegraph: Сунак хочет убедить Байдена поддержать назначение Уоллеса на пост генсека НАТО

По данным газеты, премьер-министр Великобритании уже продвигал эту идею на саммите Группы семи в Хиросиме

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен использовать свой предстоящий визит в Вашингтон для того, чтобы убедить президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО. Об этом в воскресенье вечером сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По их сведениям, Сунак уже на полях прошедшего во второй половине мая саммита Группы семи в Хиросиме продвигал среди западных стран идею назначения Уоллеса на пост генсека НАТО. Действующий глава британского Минобороны пользуется популярностью в США в связи с тем, что добился роста военных расходов королевства до 2,25% ВВП и сыграл важную роль в формировании международной коалиции в поддержку Украины, пишет издание.

При этом газета отметила, что против назначения Уоллеса могут выступить Франция и Германия. Кроме того, часть стран - членов НАТО посылают сигналы о необходимости впервые избрать женщину в качестве руководителя Североатлантического альянса. Одним из наиболее вероятных кандидатов на пост генсека, помимо Уоллеса, считается премьер-министр Дании Метте Фредериксен, с которой Байден встретится 5 июня в Белом доме. Британские власти скептически относятся к ее назначению, учитывая, что численность ВС Дании составляет меньше 20 тыс. человек, а сама страна выделяет менее 2% ВВП на военные расходы, указало издание.

Как ранее сообщил представитель Сунака, британский премьер будет находиться с визитом в Вашингтоне 7-8 июня, проведет встречу с Байденом и американскими конгрессменами. Стороны обсудят вопрос поддержки Украины, углубление экономического сотрудничества и развитие искусственного интеллекта.