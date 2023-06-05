Президент Венесуэлы прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом

Планируются встречи Николаса Мадуро с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, а также королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом

КАРАКАС, 5 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

"Мы продолжаем нашу международную повестку дня в Саудовской Аравии", - сообщил в воскресенье венесуэльский лидер на своей странице в Twitter.

Запланированы встречи Мадуро с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. В ходе переговоров будут рассмотрены вопросы "дальнейшего развития отношений двух энергетических держав в нефтехимии, сельском хозяйстве, коммуникациях и других областях", говорится в видео, размещенном в Twitter президента Венесуэлы.

В Саудовскую Аравию Мадуро прибыл из Анкары, где принимал участие в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.