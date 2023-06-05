5 июня, 04:13

В Перу продлили действие режима ЧП из-за протестов на юге страны

Меры вводят на 60 дней на территории департамента Пуно на границе с Боливией

ГАВАНА, 5 июня. /ТАСС/. Руководство Перу приняло решение продлить действие режима чрезвычайного положения из-за антиправительственных протестов в южной части республики. Об этом в воскресенье сообщило агентство EFE.

Чрезвычайные меры вводятся еще на 60 дней на территории департамента Пуно на границе с Боливией. Режим чрезвычайного положения действует с января.

После смещения Педро Кастильо с поста президента 7 декабря 2022 года в Перу начались масштабные антиправительственные выступления. Их участники требуют отставки президента Дины Болуарте, роспуска парламента и проведения новых выборов. Манифестации сопровождаются блокированием дорог в регионах, нападениями на аэропорты и столкновениями. Жертвами насилия стали десятки людей, свыше 1,6 тыс. пострадали. 

Теги:
ПеруКастильо, Педро
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