В Перу продлили действие режима ЧП из-за протестов на юге страны

Меры вводят на 60 дней на территории департамента Пуно на границе с Боливией

ГАВАНА, 5 июня. /ТАСС/. Руководство Перу приняло решение продлить действие режима чрезвычайного положения из-за антиправительственных протестов в южной части республики. Об этом в воскресенье сообщило агентство EFE.

Чрезвычайные меры вводятся еще на 60 дней на территории департамента Пуно на границе с Боливией. Режим чрезвычайного положения действует с января.

После смещения Педро Кастильо с поста президента 7 декабря 2022 года в Перу начались масштабные антиправительственные выступления. Их участники требуют отставки президента Дины Болуарте, роспуска парламента и проведения новых выборов. Манифестации сопровождаются блокированием дорог в регионах, нападениями на аэропорты и столкновениями. Жертвами насилия стали десятки людей, свыше 1,6 тыс. пострадали.