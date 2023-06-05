Экс-инспектор ООН заявил, что в НАТО ненавидят и не уважают Зеленского

Скотт Риттер добавил, что президент Украины питает несбыточные иллюзии по поводу вступления в альянс

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Представители НАТО испытывают ненависть к президенту Украины Владимиру Зеленскому и не уважают его. Такое мнение выразил экс-офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в беседе с ведущим подкаста US tour of duty.

"Зеленский, они (НАТО - прим. ТАСС) тебя ненавидят. Знаешь почему? Потому что они ведут твой народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют", - заявил Риттер.

Экс-разведчик отметил, что украинский лидер "живет в вымышленном мире", питая несбыточные иллюзии по поводу вступления в альянс. "Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда", - подчеркнул он.

В четверг Зеленский, выступая на брифинге в рамках проходящего в Молдавии саммита Европейского политического сообщества заявил, что Украина готова стать членом НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.