Бывший юрист Трампа считает, что ему не предъявят обвинения по делу о секретных документах

Тимоти Парлаторе при этом отметил, что расследование других вопросов, возможно, продолжится

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Бывший адвокат экс-главы Белого дома Дональда Трампа Тимоти Парлаторе считает, что политику не предъявят обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом в воскресенье сообщила газета The Hill.

"Нет, совсем не [удивлюсь, если Трампу не предъявят обвинений] <...>. Даже если он [Трамп] сделал многое из того, что было заявлено, преследование его в судебном порядке может быть не лучшим решением <...>. Возможно, расследование других вопросов продолжится", - приводит издание слова юриста, который также отметил, что на этой неделе большое жюри будет собираться еще раз для рассмотрения новых доказательств.

Ранее журнал Rolling Stone информировал, что главные советники Трампа ожидают, что политику в скором времени предъявят обвинения по этому делу. Хотя они считают федеральное расследование "бредом", они будут удивлены, если бывшему хозяину Белого дома не предъявят обвинения, в том числе за то, что Трамп пытался воспрепятствовать расследованию.

По данным газеты The Washington Post, помощники Трампа вынесли несколько коробок с секретными документами из его поместья Мар-а-Лаго (штат Флорида) в специальное хранилище за день до приезда туда агентов ФБР и представителя министерства юстиции. Прокуроры также собрали доказательства того, что в некоторых случаях документы лежали на виду в кабинете Трампа, а иногда он показывал их другим людям. Отмечается, что эти новые детали могут оказаться решающим фактором при принятии решения о выдвижении обвинений.

Сотрудники ФБР США провели 8 августа 2022 года обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. В показаниях агента ФБР, на основе которых был выдан ордер на обыск, отмечалось, что в документах, которые Трамп добровольно вернул Национальному архиву США в мае, были секретные сведения.

Экс-президент утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он, как президент, обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, по версии издания The Washington Post, были обнаружены в Мар-а-Лаго.