ЦИК Узбекистана зарегистрировал Мирзиёева кандидатом на выборах президента

Зарегистрированы также еще три кандидата, выдвинутые политическими партиями республики

ТАШКЕНТ, 5 июня. /ТАСС/. Центризбирком (ЦИК) Узбекистана в понедельник на очередном заседании зарегистрировал действующего президента Шавката Мирзиёева кандидатом на досрочных выборах главы республики. Заседание транслировалось на официальном сайте ведомства.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал еще трех кандидатов, выдвинутых политическими партиями страны.

Ранее Мирзиёев подписал закон о проведении досрочных президентских выборов. Они назначены президентским указом на 9 июля. В Узбекистане 30 апреля состоялся всенародный референдум по новой редакции конституции, которая предусматривает продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, а также позволяет Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

В соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана, правом выдвигать кандидатов в президенты обладают политические партии при условии, что они зарегистрированы в Минюсте не позднее шести месяцев до проведения выборов.

Сейчас в республике действуют пять политических партий. Действующий глава республики был выдвинут Либерально-демократической партией Узбекистана, его кандидатуру также поддержала Демократическая партия "Миллий тикланиш", которая не стала выдвигать свою кандидатуру. Еще три партии выдвинули на пост главы республики своих кандидатов. В частности, Народно-демократическая партия Узбекистана и Экологическая партия выдвинули в президенты своих лидеров Абдушукура Хамзаева и Улугбека Иноятова, а Социал-демократическая партия "Адолат" - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову.