5 июня, 07:07
Военная операция на Украине

Папский посланник по украинскому урегулированию отправляется в Киев

В Ватикане пояснили, что цель этой инициативы - "внимательно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать гуманитарные усилия, способствующие ослаблению напряженности"

ВАТИКАН, 5 июня. /ТАСС/. Итальянский кардинал, глава Конференции итальянских епископов Маттео Дзуппи отправляется в Киев в качестве посланника Папы Римского Франциска. Как сообщила в понедельник служба печати Святого престола, поездка, направленная на изучение путей урегулирования кризиса, намечена на 5-6 июня.

"Архиепископ Болоньи кардинал Маттео Мария Дзуппи посетит 5-6 июня Киев в качестве посланника Папы Римского Франциска. Цель этой инициативы - внимательно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать гуманитарные усилия, способствующие ослаблению напряженности", - говорится в сообщении. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)УкраинаВоенная операция на Украине
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