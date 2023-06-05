Кандидат в президенты США заявил, что Вашингтон должен принудить Киев к уступкам России

По мнению Вивека Рамасвами, Украина не является внешнеполитическим приоритетом для США

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны вынудить Украину пойти на "серьезные уступки" России, чтобы сосредоточиться на противостоянии с Китаем. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире телекомпании ABC претендент на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами, объявивший ранее об участии в президентской гонке 2024 года.

"Я думаю, что нам нужно положить конец боевым действиям на Украине на мирных условиях, пойти на серьезные уступки России, включая заморозку подконтрольных территорий через соглашение о перемирии, подобное подписанному по итогам Корейской войны", - сказал Рамасвами. Он также выступил с предложением не принимать Украину в НАТО.

Рамасвами отметил, что не считает Украину внешнеполитическим приоритетом для США. По его мнению, основной угрозой для Вашингтона является Китай, а также союз Пекина и Москвы. Политик подчеркнул, что работа президента США состоит в том, чтобы "заботиться об американских интересах", а для Соединенных Штатов невыгодно "находиться в конфликте с двумя ядерными державами одновременно".

Бизнесмен Рамасвами является основателем биофармацевтической компании Roivant Sciences, а также исполнительным председателем инвестиционного фонда Strive Asset Management. 22 февраля республиканец объявил, что намерен участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. Ранее он уже выступал за сокращение американской поддержки Украины.