FT: работа Арктического совета потеряет смысл в случае выхода России

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто считает, что "противодействие климатическим изменениям" в Арктике без участия РФ станет невозможным

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Деятельность Арктического совета (АС) без участия России потеряет актуальность - с учетом того, что 40% территории арктического региона входят в РФ. Об этом в понедельник сообщила газет Financial Times со ссылкой на западные дипломатические источники.

"Повестка, которую мы хотим продвигать в Арктике, не имеет большого смысла без России", - заявил изданию один из западных дипломатов, принимающий участие в принятии решений АС. Ситуация ставит Запад "перед явной дилеммой" с учетом того, что там "не могут сейчас сотрудничать с РФ", добавил собеседник издания.

В интервью газете глава МИД Финляндии Пекка Хаависто выразил опасения, что "противодействие климатическим изменениям" в Арктике без участия Москвы станет невозможным. Вследствие тупика во взаимодействии может появиться, по его словам, "Арктика без правил или арктическая зона без общей цели по изменению климата, [которую] каждый сможет свободно использовать для судоходных путей и сырья".

Западные государства приняли весной 2022 года решение отказаться от участия в деятельности рабочих органов АС в период председательства РФ в связи со специальной операцией на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала это решение как "политизированное и явно нерациональное".

Как предупредил ранее в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов, Москва может выйти из АС при деструктивном поведении Запада и нарушении ее прав в организации.

В состав учрежденного в 1996 году АС входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 12 неарктических стран, включая Великобританию, Германию, Индию, Китай и Францию, имеют в совете статус наблюдателей.