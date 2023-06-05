Польша сообщила, что в августе получит первые южнокорейские РСЗО Chunmoo

По словам министра национальной обороны страны Мариуша Блащака, Chunmoo будут интегрированы с польскими системами связи и управления на поле боя

ТАСС, 5 июня. Польская армия в августе получит первые южнокорейские реактивные системы залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo. Об этом сообщил в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Благодаря сотрудничеству с Южной Кореей в августе этого года первые артиллерийские системы Chunmoo с дальностью до 300 км попадут в распоряжение польской армии", - цитирует Минобороны Польши слова министра в Twitter.

Как сообщало ранее Минобороны Польши, подписанный с Южной Кореей в 2022 году контракт предусматривает поставку 288 пусковых установок Chunmoo, из которых первые 18, интегрированные с польскими грузовыми машинами Jelcz, будут поставлены вместе с боекомплектом. Кроме пусковых установок, Польша получит большое количество ракет: как высокоточных с дальностью до 70 км, так и тактических с дальностью около 300 км.

По словам Блащака, важно, что Chunmoo будут интегрированы также с польскими системами связи и управления на поле боя. Первые 18 пусковых установок встанут на вооружение 18-й дивизии и будут защищать восточный фланг НАТО.

Ранее Польша планировала приобрести 500 американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Однако из-за длительных сроков производства и поставок Польша решила диверсифицировать источники приобретения военной техники, частично переключившись на сотрудничество с южнокорейской стороной. Как заверил Блащак, Польша не отказывается от ранее заказанных республикой HIMARS. Первые 18 таких пусковых установок будут поставлены на вооружение польской армии в будущем году.