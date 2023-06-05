Кандидат в лидеры Тайваня призвал развивать культурные и экономические связи с Китаем

Кэ Вэньчжэ при этом попросил отложить в сторону политические вопросы

ТОКИО, 5 июня. /ТАСС/. Кандидат на пост главы администрации Тайваня, председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ призвал отложить в сторону политические вопросы и вместо этого развивать гуманитарные и экономические связи с материковым Китаем. Свою точку зрения он изложил в понедельник, выступая с лекцией в токийском Университете Васэда.

"По обе стороны Тайваньского пролива есть [вопросы], по которым [они] не могут уступить [свои позиции]", - привел его слова телеканал NHK. Кэ Вэньчжэ в этой связи высказал мнение, что сторонам необходимо развивать связи в культуре и экономике, поскольку "культурные обмены наименее конфликтны", а экономические связи выгодны обеим сторонам. При этом он призвал "отложить политику".

Говоря о позициях политических оппонентов, он высказал мнение, что "[партия] Гоминьдан и Демократическая прогрессивная партия ведут лишь идеологическую борьбу по поводу "воссоединения с Китаем или независимости Тайваня", в то время как "в остальном у них нет различий". "Как представитель третьей силы, я создам новую политическую культуру", - сказал он.

Отвечая на вопрос о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в случае победы на выборах главы администрации Тайваня в январе 2024 года, Кэ Вэньчжэ отметил, что "важна не сама встреча, а то, что обсуждать на встрече".

В ходе визита в Токио, который продлится до 8 июня, председатель Тайваньской народной партии намерен встретиться с представителями правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Япония не имеет дипломатических отношений с Тайванем, однако поддерживает с ним экономические связи. ЛДП поддерживает с тайваньской стороной партийные контакты.