На Украине назвали критической ситуацию с бомбоубежищами в Киеве

Глава Министерства стратегических отраслей Украины Александр Камышин сообщил, что половина проверенных укрытий не готовы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ситуация с бомбоубежищами в Киеве критическая, половина проверенных укрытий не соответствуют требованиям. Об этом заявил в понедельник глава Министерства стратегических отраслей Украины Александр Камышин.

"Подвели итоги второго дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. В настоящее время проверена уже треть укрытий города. Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готовы", - написал он в своем Telegram-канале.

В понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что комиссия, в которую входят представители Государственной службы по ЧС, полиции и районных администраций и служб города, проверила более 1,6 тыс. укрытий. Он подчеркнул, что по результатам проверки "будут дальнейшие обращения к президенту относительно кадровых решений" по главам районов с худшими показателями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ответственностью столичным чиновникам за ненадлежащую подготовку бомбоубежищ. В ответ на это Кличко предложил ему разделить ответственность, поскольку защитные сооружения находятся в ведении руководителей районов города и контролируются главой военной администрации, которых назначает лично президент. Кличко напомнил Зеленскому, что у мэра нет полномочий не только уволить главу района, но и даже объявить ему выговор.

Вопрос о работе бомбоубежищ на Украине был поднят в середине мая, когда жители ряда украинских городов не смогли попасть в укрытия во время воздушных тревог. В ночь на 1 июня с этой проблемой столкнулись жители Киева. 2 июня на сайте главы государства появилась петиция за отстранение Кличко от должности на время расследования ситуации. При этом сам Кличко заявляет, что за давлением на него стоят опасения команды Зеленского относительно его возможного участия в будущих выборах.