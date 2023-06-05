В Сенегале в ходе столкновений ранения получили 360 человек

Погибли 16 человек

ПРЕТОРИЯ, 5 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 360 человек получили ранения во время беспорядков в Сенегале, которые начались 1 июня. Они произошли после призыва к акциям протеста со стороны лидера оппозиции Усмана Сонко, который был в тот же день приговорен судом к двум годам тюрьмы. Об этом сообщила в понедельник британская медиагруппа Би-би-си со ссылкой на сотрудников Красного Креста Сенегала.

Наиболее крупные демонстрации прошли в столице Дакаре и на юге страны, погибли 16 человек, отмечает она. Власти задержали около 500 человек, участвовавших в беспорядках, пик которых пришелся на 1 и 2 июня. Как сообщил министр внутренних дел Сенегала Антуан Феликс Абдулай Диом, ситуация в стране начала стабилизироваться с 3 июня.

Между тем военные продолжают патрулировать улицы Дакара. В стратегических важных точках в центральной части столицы сохраняются армейские блокпосты, развернуты танки. Усиленные наряды полиции охраняют крупнейшие торговые центры, а также АЗС. Доступ в интернет ограничен. Блокирован выход в социальные сети с мобильных носителей.

Уголовный суд Дакара в минувший четверг признал 48-летнего Сонко виновным в "растлении малолетних", сняв с него обвинения в изнасиловании и угрозе смертью. Лидер оппозиции оказался прибыть в суд, приговор был объявлен в его отсутствие. Министр юстиции Сенегала Малик Саль заявил, что власти могут арестовать Сонко в любой момент. Как отмечает сенегальский новостной портал Seneweb, Сонко пока находится у себя дома под охраной сил безопасности. Власти опасаются, что его перевод в тюрьму может вызвать новый виток беспорядков.

Сонко возглавляет основанную в 2014 году партию "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство". Он участвовал в президентских выборах 2019 года и занял третье место с 16% голосов. Сонко уже объявил, что намерен участвовать в президентских выборах, которые состоятся в феврале 2024 года. Однако приговор к двум годам тюрьмы лишает лидера оппозиции возможности выставить на них свою кандидатуру. Действующий президент Сенегала Маки Саль еще не сообщил, намерен ли добиваться очередного переизбрания на президентский пост.