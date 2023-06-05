Баку заявило, что не имеет договоренности с Ереваном о делимитации границы на основе карты

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян ранее сообщил, что на переговорах в Кишиневе был достигнут прогресс по определению границ, а также использованию в этом процессе карт Генштаба СССР 1975 года

БАКУ, 5 июня. /ТАСС/. Азербайджан и Армения не имеют никаких договоренностей о делимитации границы на основе какой-либо конкретной карты. Об этом говорится в комментарии азербайджанского МИД в ответ на высказывания секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна в интервью армянскому Общественному телеканалу 4 июня.

"В связи с утверждениями, связанными с тем, на какой основе ведется процесс делимитации, отметим, что, согласно заявлениям по итогам встреч как в Праге, так и в Сочи, предусмотрено провести делимитацию на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. В целом содержащаяся в этих заявлениях ссылка на Устав ООН и Алма-Атинскую декларацию дана в контексте данных принципов. Армянской стороне хорошо известно, что ни на этих, ни на каких-либо других встречах не было никакой договоренности о проведении делимитации на основе какой-либо карты", - говорится в комментарии.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, "в отличие от Армении, процесс делимитации, который Азербайджан до сих пор проводил с некоторыми из своих соседей, осуществлялся, согласно международной практике, не на основе какой-то специально выбранной карты, а на основе анализа и рассмотрения всех юридически значимых документов".

"Этот опыт можно применить и с Арменией. В этой связи полезнее было бы, чтобы Армения вместо того, чтобы настаивать на особой ссылке на карту 1975 года, начала работу по делимитации", - подчеркивается в комментарии азербайджанского МИД.

В воскресенье секретарь Совбеза Армении заявил в интервью Общественному телеканалу, что на переговорах в Кишиневе был достигнут определенный прогресс по делимитации границ, а также использованию в этом процессе карт Генштаба СССР 1975 года. В конце мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что основой работы по делимитации границы с Азербайджаном должны быть карты 1975 года.