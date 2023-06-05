В Китае заявили, что большинство азиатских стран выступают против экспансии НАТО в регионе

По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, Азия должна стать большой ареной для взаимовыгодного сотрудничества и не должна быть разделена на "закрытые и эксклюзивные маленькие" блоки

ПЕКИН, 5 июня. /ТАСС/. Большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона выступают против блоковой конфронтации и проникновения НАТО в регион. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя слова представителей Индонезии, Сингапура и ряда других стран, что они не желают видеть новую холодную войну и не хотят, чтобы их заставляли выбирать между Китаем и США.

"Позиция большинства стран региона предельно ясна: они выступают против сколачивания различных военных блоков в регионе, они не приветствуют протягивание щупальцев НАТО в Азию, не приемлют <…> переноса в Азию блоковой конфронтации", - заявил Ван Вэньбинь, отметив, что государства региона "не допустят повторения холодной войны или горячей войны в Азии".

Он добавил, что Азия - это "регион с наибольшим потенциалом роста и развития в мире". По его словам, Азия должна стать большой ареной для взаимовыгодного сотрудничества и не должна быть разделена на "закрытые и эксклюзивные маленькие" блоки.

"Некоторые страны заявляют о своей свободе и открытости, о сохранении мира и процветания в регионе, но на самом деле продолжают сколачивать различные военные блоки и пытаются протолкнуть НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион", - отметил Ван Вэньбинь.

Представители Индонезии, Сингапура и ряда других стран сделали свое заявление о нежелании видеть новую холодную войну на международной конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла", которая прошла 2-4 июня в Сингапуре. На ней министр обороны КНР Ли Шанфу представил новую инициативу Китая в области безопасности. В ходе выступления на форуме он отметил, что создание военных альянсов наподобие НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе приведет к череде конфликтов.