Предвыборная кампания кандидатов в президенты Узбекистана начнется 7 июня

Кандидатам выделили бесплатное эфирное время на телевидении, а также бесплатную площадь в республиканских газетах и региональных изданиях

ТАШКЕНТ, 5 июня. /ТАСС/. Агитационная кампания кандидатов в президенты Узбекистана начнется 7 июня. Такое решение вынес в понедельник Центризбирком страны в ходе онлайн-заседания.

Кандидатам выделено бесплатное эфирное время на телевидении, а также бесплатная площадь в республиканских газетах и региональных изданиях. ЦИК подчеркнул, что при освещении предвыборных мероприятий кандидатов в СМИ должен соблюдаться принцип равенства.

В понедельник ЦИК на очередном заседании зарегистрировал действующего президента Шавката Мирзиёева кандидатом на досрочных выборах главы республики. Также ЦИК зарегистрировал еще трех кандидатов, выдвинутых политическими партиями страны.

Ранее Мирзиёев подписал закон о проведении досрочных президентских выборов. Они назначены президентским указом на 9 июля.

Новая редакция конституции

В Узбекистане 30 апреля состоялся всенародный референдум по новой редакции конституции, которая предусматривает продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, а также позволяет Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

В соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана, правом выдвигать кандидатов в президенты обладают политические партии при условии, что они зарегистрированы в Минюсте не позднее шести месяцев до проведения выборов.

Сейчас в республике действуют пять политических партий. Действующий глава республики был выдвинут Либерально-демократической партией Узбекистана, его кандидатуру также поддержала Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), которая не стала выдвигать свою кандидатуру. Еще три партии выдвинули на пост главы республики своих кандидатов. В частности, Народно-демократическая партия Узбекистана и Экологическая партия выдвинули в президенты своих лидеров Абдушукура Хамзаева и Улугбека Иноятова, а Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову.