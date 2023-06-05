Размещенные в Литве истребители НАТО в мае восемь раз сопровождали военные самолеты РФ

На авиабазе в настоящее время размещены четыре истребителя F-16 ВВС Португалии и четыре таких же самолета ВВС Румынии

ВИЛЬНЮС, 5 июня. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещенные на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй, в течение мая восемь раз сопровождали российские военные самолеты. Об этом сообщило в понедельник Минобороны Литвы.

Нагрузка по патрулированию, по данным ведомства, распределилась довольно равномерно. В течение трех полных недель мая истребители вылетали на сопровождение по два раза, а с 1 мая по 7 мая таких вылетов не было. 29 мая и 30 мая патруль поднимался в воздух по разу.

На литовской авиабазе в настоящее время размещены четыре истребителя F-16 ВВС Португалии и четыре таких же самолета ВВС Румынии. В конце марта они сменили контингент ВВС Польши с четырьмя F-16 и французских пилотов с четырьмя истребителями Rafale.

Процедура воздушного сопровождения является рутинной. В феврале это происходило 13 раз, в марте - 11 раз, в апреле - 21 раз. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются в Зокняе. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.