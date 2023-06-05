Источник сообщил, что папский посланник по украинскому урегулированию должен посетить РФ

По словам собеседника агентства, "поездка готовится"

ВАТИКАН, 5 июня. /ТАСС/. Итальянский кардинал, глава Конференции итальянских епископов Маттео Дзуппи, который в понедельник отправляется в Киев в качестве посланника Папы Римского Франциска, должен посетить и Москву. Как корреспонденту ТАСС сообщил ватиканский источник, "поездка готовится".

Однако никаких сроков не называется. Ранее и сам Дзуппи отказывался комментировать любые планы.

Утром служба печати Святого престола сообщила, что кардинал будет в Киеве 5-6 июня. Программа его встреч не объявлялась.

О "мирной миссии" Святого престола сообщил в конце апреля по дороге из Будапешта журналистам своего пресс-пула сам Папа Франциск. Тогда он не уточнил деталей, сказав только, что пока она "не публичная". Изначально понтифик говорил, что готов и сам отправиться в Киев, но только при условии посещения Москвы.

Как ранее пояснил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, речь не идет о миссии "с немедленной задачей посредничества", но она направлена на "улучшение климата для приближения мира". "Собеседники будут в Москве и Киеве пока, потом будет видно", - приводит его слова портал Vatican News.

Российская сторона положительно высказывается о любых попытках способствовать мирному урегулированию. Тогда как в Киеве заявили о том, что "не нуждаются в посредниках". Франциск в одном из интервью выразил уверенность, что мир возможен, когда стороны "смогут говорить друг с другом", в том числе "через кого-то еще".