В ЮАР рассматривают все варианты отношений с МУС

Заместитель министра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела ранее сообщил, что правительство намерено внести изменения в национальное законодательство, чтобы иметь право самостоятельно решать вопрос о задержании любого человека, ареста которого добивается МУС

ПРЕТОРИЯ, 5 июня. /ТАСС/. Правительство ЮАР продолжает изучать ситуацию с предстоящим в августе в Йоханнесбурге саммитом БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в связи с выданным Международным уголовным судом (МУС) ордером на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил в понедельник заместитель министра государственных предприятий ЮАР, заместитель председателя подкомитета по международным отношениям правящей партии "Африканский национальный конгресс" Обед Бапела в интервью местной радиостанции SABC.

"Наши власти продолжают изучать создавшуюся ситуацию в связи с саммитом БРИКС и ордером на арест президента России, она непростая, - отметил Бапела. - Арест российского лидера властями ЮАР станет провокацией против народа, который избрал его. А МУС не имеет собственных полицейских сил". Бапела отметил, что правительство рассматривает различные варианты, включая отзыв приглашения.

Позднее в понедельник под председательством вице-президента ЮАР Пола Машатиле должно состояться заседание межведомственного комитета для изучения вопроса об отношениях и взаимодействии с МУС. Его рекомендации поступят на рассмотрение кабинета министров ЮАР, который и примет окончательное решение по вопросу о статусе в ЮАР ордера на арест МУС.

30 мая Бапела заявил, что правительство ЮАР намерено в ближайшее время внести изменения в национальное законодательство, чтобы иметь право самостоятельно решать вопрос о задержании любого человека, ареста которого добивается МУС.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.