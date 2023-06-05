В Литве начались международные морские учения с частью эпизодов на территории Клайпеды

В маневрах участвуют корабли ВМС Италии, Литвы, Польши, Португалии и Румынии

ВИЛЬНЮС, 5 июня. /ТАСС/. Международные морские учения Audros smūgis, часть эпизодов которых пройдет на территории порта Клайпеды и в районе пляжей побережья Балтийского моря, начались в понедельник в Литве. Об этом сообщило командование военно-морских сил республики.

"Крупнейшие в Литве в текущем году морские учения пройдут с 5 по 11 июня в территориальных водах Литвы на Балтийском море, а также в Куршском заливе, в акватории Клайпедского государственного морского порта и в районе пляжа в Нимерсете", - говорится в сообщении.

Участвующим в маневрах кораблям ВМС Италии, Литвы, Польши, Португалии и Румынии предстоят отработка мероприятий по поиску и обезвреживанию мин, задачи по охране от гибридных угроз, а также надводных, подводных и воздушных угроз и обороне порта. "Будет также проведена операция по десантированию с моря", - отметило командование.

Учения Audros smūgis включены в программу маневров Baltops 2023 - крупнейших международных учений военно-морских сил в Балтийском море. Они проводятся ежегодно в мае-июне с 1971 года, организатором является командование ВМС США в Европе. Учения 2023 года проводит Эстония.