На Украине заявили, что не смогут использовать F-16 в контрнаступлении летом

Глава Минобороны страны Алексей Резников рассчитывает, что применить эти истребители получится "осенью или зимой"

ТОКИО, 5 июня. /ТАСС/. Украина не сможет задействовать истребители F-16 во время контрнаступления летом, поскольку на подготовку пилотов и инженеров требуется время, однако их применение в боевых условиях возможно осенью или зимой. Такое мнение выразил в интервью телеканалу NHK украинский министр обороны Алексей Резников.

"Этим летом, к сожалению, мы вынуждены оставаться без истребителей F-16. Мы будем задействовать всю технику на земле", - сказал он в ответ на вопрос о возможностях использования истребителей в контрнаступлении.

По его словам, Украине "нужно не только натренировать пилотов, но и подготовить и содержать инженеров и другой персонал". Украинская сторона, как отметил Резников, рассчитывает, что применить F-16 получится "осенью или зимой".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 25 мая, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских летчиков к применению истребителей F-16.

Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.