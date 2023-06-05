Голосование в парламенте Ливана по выборам президента республики пройдет 14 июня

Председатель однопалатного парламента Набих Берри назначил дату проведения очередного тура выборов после того, как оппозиционные фракции выдвинули нового кандидата на пост главы государства

БЕЙРУТ, 5 июня. /ТАСС/. Заседания Палаты депутатов Ливана по выборам нового президента республики состоится 14 июня. Об этом объявил в понедельник председатель однопалатного парламента Набих Берри.

"Голосование пройдет в среду, 14 июня в парламентском дворце на площади Пляс д’Этуаль", - говорится в заявлении спикера, распространенном его канцелярией.

Берри назначил дату проведения очередного тура выборов после того, как оппозиционные фракции выдвинули 4 июня нового кандидата на пост главы государства. Им стал Джихад Азур - директор филиала Международного валютного фонда на Ближнем Востоке и в Средней Азии, занимавший пост министра финансов республики в 2005-2008 годах. Азур получил поддержку двух основных христианских блоков, которые возглавляют партия "Ливанские силы" и Свободное патриотическое движение.

19 января депутаты парламента Ливана в ходе голосования, которое проводилось в одиннадцатый раз, не смогли избрать главу республики. Высший государственный пост остается вакантным с 31 октября 2022 года после того, как генерал Мишель Аун по окончании шестилетних полномочий покинул президентский дворец Баабда.

Первый тур выборов состоялся 29 сентября, затем депутаты собирались еще на 10 заседаний, но в ходе голосования так и не выявился победитель. Ни одному из кандидатов в президенты не удалось заручиться поддержкой 65 из 128 законодателей, необходимой для избрания. 31 мая Берри заявил, что проведет новое заседание парламента, "только тогда, когда появятся серьезные претенденты, способные собрать большое количество голосов".

1 июня газета Nida Al-Watan сообщила, что спикер Берри возглавляет список из 19 ливанских политиков, которым угрожают санкции США за создание препятствий на пути выборов нового президента республики. По ее информации, 19 чиновников и депутатов подвергнуться рестрикциям Министерства финансов США, если глава республики не будет избран в этом месяце.