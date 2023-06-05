Эксперты МАГАТЭ будут наблюдать за соблюдением принципов безопасности Запорожской АЭС

Глава агентства Рафаэль Гросси сообщил, что принципы были выработаны в консультациях с Москвой и Киевом

ВЕНА, 5 июня. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС с настоящего момента будут докладывать главе агентства Рафаэлю Гросси о ситуации с соблюдением принципов безопасности станции, о любых нарушениях будет сообщаться публично.

"С этого момента эксперты МАГАТЭ на объекте <...> будут докладывать мне, в моем качестве генерального директора, о соблюдении этих принципов, а я буду публично сообщать о любых нарушениях", - заявил Гросси по случаю открытия сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Он отметил, что принципы были выработаны в консультациях с Москвой и Киевом. "Эти принципы необходимы, поскольку Запорожская АЭС в последние месяцы все больше подвергается риску в связи с активизацией военных действий", - добавил глава агентства.

Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси.