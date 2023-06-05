Соцпартия Молдавии инициировала слушания в парламенте по инициативе отмены Дня Победы

КИШИНЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова инициировала парламентские слушания по проекту правящей Партии действия и солидарности (ПДС) об отмене празднования Дня Победы, проинформировала в понедельник пресс-служба партии.

"Партия социалистов инициирует 7 июня проведение парламентских общественных слушаний по поводу законопроекта ПДС об отмене празднования Дня Победы 9 мая. Это единственный способ продемонстрировать парламентскому большинству подлинные настроения в обществе и заставить власть им следовать", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что инициатива власти стала еще одним фактором раскола общества, ее осудила вся парламентская оппозиция, а также многие внепарламентские партии и движения.

Ранее в Молдавии название праздника со скандалом уже меняли на "День Победы и памяти павших героев за независимость Родины". Согласно законопроекту контролирующей парламент проевропейской партии, теперь праздник планируют переименовать в "День памяти павших во Второй мировой войне". Выходной день с 9 мая перенесут на 8 мая. В пояснительной записке к документу указано, что "изменение обусловлено необходимостью отказа от идеологической интерпретации и восприятия в молдавском обществе исторических данных, связанных со Второй мировой войной".

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на марш "Бессмертного полка" на улицы Кишинева выходят тысячи людей. Ранее в Кишиневе прошли акции протеста недовольных планами отмены Дня Победы.