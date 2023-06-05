МАГАТЭ заявило о небольшом прогрессе по договоренностям о мониторинге объектов в Иране

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, агентство впервые установило оборудование для мониторинга уровня обогащения урана на ядерных объектах в Фордо и Натанзе

ВЕНА, 5 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что достигнутые весной договоренности с Ираном о сотрудничестве уже выполняются, но о значительном прогрессе речь не идет.

В марте 2023 года глава МАГАТЭ посетил Иран. Организация по атомной энергии Ирана и МАГАТЭ приняли совместное заявление, в котором указали, что Тегеран позволит агентству осуществлять деятельность по мониторингу своих объектов и готов предоставить необходимую дополнительную информацию о них.

"Процесс реализации положений совместного заявления уже запущен, и был достигнут определенный прогресс, но не такой значительный, как я надеялся", - заявил Гросси по случаю открытия сессии Совета управляющих МАГАТЭ в понедельник .

По его словам, агентство впервые установило оборудование для мониторинга уровня обогащения урана на ядерных объектах в Фордо и Натанзе. "Но это лишь малая часть того, что мы предполагали, и сейчас нам нужен устойчивый и непрерывный процесс, который приведет к выполнению всех обязательств, содержащихся в совместном заявлении, без дальнейших задержек", - добавил Гросси.

Он подчеркнул, что агентство более двух лет не могло осуществлять деятельность по верификации и мониторингу в Иране. По словам Гросси, за последние три месяца запасы обогащенного до 60% урана превысили 100 кг, а запасы обогащенного до 20% урана почти достигли 500 кг.