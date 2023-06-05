В МИД Ирана подтвердили информацию об открытии 6 июня посольства в Эр-Рияде

ДУБАЙ, 5 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана подтвердило информацию, согласно которой посольство исламской республики в Эр-Рияде возобновит работу 6 июня. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Насера Канани Чафи.

"В завершение процесса реализации двусторонних соглашений между Исламской Республикой Иран и Саудовской Аравией о возобновлении отношений посольство Ирана в Эр-Рияде, генеральное консульство в Джидде и постоянное представительство при Организации исламского сотрудничества будут официально открыты во вторник, 6 июня, и в среду, 7 июня", - указано в заявлении, опубликованном в телеграм-канале министерства