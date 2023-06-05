США заявили, что не пытаются создать НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Вашингтон продолжает работать со странами-единомышленниками, чтобы это пространство оставалось свободным и открытым

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июня. /ТАСС/. США не пытаются создать НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе и продолжают работать со странами-единомышленниками, чтобы это пространство оставалось свободным и открытым. С таким утверждением выступил перед журналистами министр обороны США Ллойд Остин по итогам переговоров с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом.

"Мы абсолютно не пытаемся создать НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы продолжаем работать со странами-единомышленниками, чтобы гарантировать, что регион остается свободным и открытым, чтобы торговля могла процветать, а обмен идеями продолжался", - сказал Остин.

По его словам, "Индия и США разделяют одно и то же видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". "Мы хотим быть уверены, что делаем все от нас зависящее, чтобы там ничего не произошло", - добавил американский министр.

Остин находится с визитом в Нью-Дели. Ранее индийское Минобороны сообщило, что по итогам переговоров глав индийского и американского военных ведомств Индия и США подписали дорожную карту сотрудничества в сфере оборонной промышленности на несколько лет. Министры "изучили пути построения устойчивых цепочек поставок", а также договорились "определить возможности для совместной разработки новых технологий и совместного производства существующих и новых систем".