СМИ: офис Зеленского попытается отстранить Кличко с поста мэра Киева

По информации издания, в ближайшее время правоохранительные органы будут проводить регулярные обыски и вручать подозрения сотрудникам киевской мэрии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского собирается отстранить мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности таким же образом, как мэра Чернигова Владислава Атрощенко в феврале текущего года. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.

По информации издания, конфликт с Кличко вокруг укрытий в Киеве у Зеленского собираются использовать для установления полного контроля над местными органами власти в городе. Поэтому в ближайшее время правоохранительные органы будут проводить регулярные обыски и вручать подозрения сотрудникам киевской мэрии.

В свою очередь Кличко после инспекции укрытий инициирует увольнение ряда руководителей районов, которые являются членами пропрезидентской партии "Слуга народа", указывает "Страна". В частности, речь идет о главах Печерского, Шевченковского и Деснянского районов Киева.

Тема отставки Кличко в очередной раз возникла на фоне скандала с непригодностью киевских бомбоубежищ, после того как многие жители города в ночь на 1 июня не смогли попасть в укрытия во время воздушной тревоги. В настоящее время комиссия, в состав которой входят представители Государственной службы Украины по ЧС, полиции и районных администраций и служб города, проверяют убежища. Между тем на сайте Зеленского уже появилась петиция об отстранении Кличко от должности на время этой проверки.

Ранее глава Министерства стратегических отраслей Украины Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической и заявил, что половина проверенных комиссией укрытий не соответствуют требованиям.

Зеленский ранее пригрозил ответственностью столичным чиновникам за ненадлежащую подготовку бомбоубежищ. В ответ на это Кличко предложил ему разделить ответственность, поскольку защитные сооружения находятся в ведении руководителей районов города и контролируются главой военной администрации, которых назначает лично президент. Сам Кличко заявляет, что за давлением на него стоят опасения команды Зеленского относительно его возможного участия в будущих выборах.

Об отстранении мэра Чернигова

7 декабря 2022 года украинский суд лишил права мэра Чернигова Владислава Атрошенко занимать должность городского главы в течение 12 месяцев и оштрафовал его. Кличко и мэр Львова Андрей Садовой заявили, что поддержат обжалование решения суда по делу Атрошенко. Сам мэр назвал преследование со стороны властей политическим и заявил, что причиной конфликта стала его самостоятельность.

12 февраля президент Украины подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации, которым наделил ее всей полнотой власти и фактически лишил полномочий избранного мэра. Спустя пять дней ее главой назначили экс-командира 93-й механизированной бригады ВС Украины Дмитрия Брыжинского.

Украинские СМИ связывают ситуацию вокруг Атрошенко с его близостью к Кличко, у которого давний конфликт с офисом президента. Ранее возглавляемая Атрошенко партия "Родной дом" подписала соглашение о сотрудничестве с партией Кличко "Удар".