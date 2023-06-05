Оппозиция Молдавии инициирует консультативный референдум о внешнеполитическом курсе страны

Политики обвинили власти страны в "обслуживании" интересов Запада, а также выразили обеспокоенность в связи с конфронтацией руководства страны с Москвой и поставками оружия в Молдавию

КИШИНЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Оппозиция в Молдавии сформировала инициативную группу для сбора подписей в поддержку консультативного референдума о внешнеполитическом курсе и статусе нейтралитета. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба партии "Шор", представители которой приняли участие учредительном собрании в городе Оргеев.

"Сотни делегатов со всей страны, которые присутствовали на собрании граждан, проголосовали за инициирование процедур по организации консультативного республиканского референдума относительно внешнеполитического вектора и сохранения статуса нейтралитета", - говорится в сообщении. В собрании принимали участие представители политических партий "Шор" и "Возрождение", депутаты Народного собрания Гагаузской автономии и другие общественные деятели.

Выступавшие на собрании политики обвинили власти страны в "обслуживании" интересов Запада, а также выразили обеспокоенность в связи с конфронтацией руководства страны с Москвой и поставками оружия в Молдавию. "[Президент] Майя Санду предпочла разругаться с Россией и запросить военную технику у НАТО, не посоветовавшись с народом, не учитывая мнение граждан Республики Молдова. Важные решения должны принадлежать народу. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы этот республиканский консультативный референдум состоялся", - лидер заявил партии "Шор" Илан Шор, обратившись к собравшимся по видеосвязи.

Ранее партия "Шор" провела несколько акций протеста с требованием референдума. Одновременно в Кишиневе прошел организованный правительством митинг в поддержку европейской интеграции. Там была принята декларация с призывом внести изменения в конституцию, чтобы "окончательно и безоговорочно" определить проевропейский курс страны. Президент Молдавии считает, что на референдум необходимо вынести и вопрос о вступлении в НАТО нейтральной по конституции республики.