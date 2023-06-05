5 июня, 11:48
Военная операция на Украине

На Украине будут судить сотрудника СБУ за агитацию военных переходить на сторону России

Ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт против руководителя военного учебного заведения Службы безопасности Украины (СБУ), который подозревается в агитации военнослужащих переходить на сторону России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении руководителя военного учебного заведения Службы безопасности Украины по фактам государственной измены и незаконного обращения с оружием", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Оно утверждает, что обвиняемый в течение февраля - марта 2022 года якобы наладил связи с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

По данным следствия, подозреваемый вместе с другим подчиненным ему офицером СБУ склонял военнослужащих переходить на сторону России, а также препятствовал передислокации личного состава и имущества подразделения СБУ.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей, ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы. 

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