Сын Пашиняна заявил, что его пытались увезти на кладбище погибших в карабахском конфликте

В Ереване проходит первое судебное заседание по делу о похищении Ашота Пашиняна, в рамках которого арестовали мать погибшего военного в Нагорном Карабахе осенью 2020 года Гаяне Акопян

ЕРЕВАН, 5 июня. /ТАСС/. Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот Пашинян заявил, что его пытались насильно увезти его в мемориальный комплекс Ераблур, где захоронены погибшие в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Городской суд общей юрисдикции Еревана 5 июня проводит первое судебное заседание по делу о похищении Ашота Пашиняна, в рамках которого была арестована мать погибшего военного в Нагорном Карабахе осенью 2020 года Гаяне Акопян.

"Похищение произошло не тогда, когда я сел в машину, а когда я пытался выйти из машины, а госпожа Гаяне не дала мне выйти", - сказал Ашот Пашинян на брифинге. По его словам, его пытались увезти в Ераблур против его воли. "Перед тем, как сесть в машину, не было речи о поездке в Ераблур, она только сказала мне сесть в машину и поговорить", - отметил он.

8 мая газета "Армянское время", которая принадлежит семье главы армянского кабмина, сообщила, что члены организации "Зов сыновей", куда входят родители погибших в Нагорном Карабахе солдат, попытались похитить сына премьер-министра Армении. По информации издания, злоумышленники заставили его сесть в их машину, но он выпрыгнул из нее во время остановки. В организации "Зов сыновей" на запрос ТАСС заявили, что попытки похищения не было, а произошла драка.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о попытке похищения.