Guardian: Австралия запретит вылов рыбы сетями в районе Большого Барьерного рифа

По данным газеты, правительство планирует осуществить эти планы в 2027 году

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Австралии намерено в 2027 году полностью запретить коммерческий вылов рыбы сетями во всем районе Большого Барьерного рифа, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и представило соответствующий проект. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian.

"Одной из угроз для состояния экосистемы являются методы рыболовства, наносящие ущерб морской фауне. Морские обитатели, такие как дюгони, черепахи и дельфины, попадают в сети и тонут", - заявила министр окружающей среды и водных ресурсов Австралии Таня Плиберсек, слова которой приводит издание. "Ранее создание в акватории рифа отдельных зон, свободных от сетей, уже помогло увеличить местные популяции рыб", - добавила она.

Для реализации крупномасштабного проекта правительство выделило $160 млн. Канберра планирует избавиться от большинства сетей до конца 2023 года, а окончательно запретить рыболовство с использованием сетей в этом районе к середине 2027 года.

Поэтапный отказ от сетей и ускоренное развертывание стратегии устойчивого рыболовства были среди рекомендаций отчета миссии ООН, ранее посетившей риф. Тогда эксперты организации сообщили, что эта крупнейшая в мире система коралловых рифов должна быть включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой.

Активисты Всемирного фонда природы (WWF, ранее назывался Всемирным фондом дикой природы, включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в Австралии заявили, что это "исключительно важный момент для сохранения океанских экосистем, контроля за рыболовством и охраны Большого Барьерного рифа".