Губернатор Бали даст новую работу гидам после объявления запрета туристам посещать горы

Ваян Костер заявил о намерении сделать их наемными работниками - горными рейнджерами и лесниками

ТОКИО, 5 июня. /ТАСС/. Губернатор острова Бали Ваян Костер заявил, что гиды, работающие на горных направлениях, после запрета на туристические восхождения получат новую работу. Об этом в понедельник сообщил портал Detik.

"Что касается гидов по горным направлениям, мы сделаем их наемными работниками. Горными рейнджерами и лесниками", - приводит портал слова губернатора. В качестве первого шага Костер хочет нанять гидов, работающих на горах Агунг и Батур, сообщает Detik.

Ранее несколько членов законодательного собрания Бали и представителей туристической отрасли Индонезии выступили против решения губернатора запретить восхождения на горы острова.

31 мая Ваян Костер заявил, что восхождения на горы острова запрещены, так как для местных жителей они священны.