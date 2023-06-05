Глава МАГАТЭ отказался уточнять, когда агентство нарастит присутствие на Запорожской АЭС

По словам Рафаэля Гросси, что МАГАТЭ приветствует готовность России принять на станции расширенную миссию

ВЕНА, 5 июня. /ТАСС/. Международное агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может увеличить число находящихся на Запорожской АЭС экспертов при следующей ротации, но конкретная дата "не так важна". Об этом заявил журналистам в понедельник генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

"Обычно у нас 4 человека [на станции]. Может, будет чуть больше. Это будет зависеть от типа работы, которую придется выполнять. <...> момент, когда это произойдет, не так важен. Возможно, вместе со следующей ротацией или после", - сказал он.

Гросси отметил, что агентство приветствует готовность России принять на станции расширенную миссию.

30 мая глава МАГАТЭ сообщил, что агентство намерено усилить свое присутствие на объекте. Дата следующей ротации пока не назначена.