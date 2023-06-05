СМИ: силы KFOR сняли ограждение из колючей проволоки в Звечане на севере Косова

По оценке газеты "Вечерне новости", это свидетельствует о деэскалации напряженности в городе

БЕЛГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Подразделения Сил НАТО для Косово (KFOR) разобрали в понедельник заграждения из колючей проволоки, установленные в городе Звечан на севере Косова в момент обострения там напряженности. Об этом сообщила газета "Вечерне новости".

По ее информации, ограждение было развернуто семь дней назад перед зданием мэрии Звечана и разделяло бойцов KFOR, охранявших здание, и группы местных сербов, протестовавших перед мэрией против действий Приштины.

По оценке газеты "Вечерне новости", снятие этого заграждения свидетельствует о деэскалации напряженности в Звечане.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, после того как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должность глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, которые затем переросли в столкновения.

Как сообщил президент Сербии Александар Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились свыше 50 сербов. Миссия НАТО заявила о более чем 20 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов KFOR.