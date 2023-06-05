Глава МАГАТЭ признал обеспокоенность стран из-за передачи Австралии атомных подлодок

Рафаэль Гросси заявил, что "агентство будет работать с соответствующими сторонами над этим сложным техническим вопросом"

ВЕНА, 5 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признал факт обеспокоенности некоторых стран - членов организации из-за планов альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США) по передаче Канберре атомных подводных лодок. Глава организации заявил об этом в понедельник по случаю открытия сессии Совета управляющих агентства.

"Что касается AUKUS, я признаю, что среди членов Совета и государств-членов этот вопрос вызывает значительный интерес, а у некоторых и озабоченность. Как я уже говорил во время первоначального объявления в сентябре 2021 года, агентство будет работать с соответствующими сторонами над этим сложным техническим вопросом. Позвольте мне четко заявить, что агентство будет руководствоваться своим единственным ориентиром - миссией гарантий [ядерного] нераспространения", - приводит текст выступления Гросси сайт МАГАТЭ.

В марте лидеры стран альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в Сан-Диего объявили о трехэтапном плане предоставления Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства. Президент США Джо Байден заявил, что три передаваемые австралийской стороне субмарины не будут нести ядерного оружия, а необходимое для работы подлодок ядерное топливо не будет производиться на территории Австралии. Россия и Китай настаивали на международном контроле за процессом вооружения австралийского флота ядерными подлодками.

Ранее Гросси заявлял о готовности МАГАТЭ обеспечить прозрачный контроль за передачей странами AUKUS Австралии атомных подводных лодок с точки зрения соблюдения обязательств Канберры в сфере ядерного нераспространения. Он также подчеркивал, что в альянсе гарантировали сохранение Австралией статуса неядерного государства при реализации данного соглашения по оборонному сотрудничеству. В Канберре также обратились к агентству с просьбой начать переговоры о заключении соглашения для получения субмарин, необходимого в соответствии с положениями Договора о нераспространении ядерного оружия.