Гросси сообщил о непредвзятом характере работы МАГАТЭ в Иране

По словам генерального директора МАГАТЭ, агентство придерживается четкого перечня стандартов в своей деятельности

ВЕНА, 5 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что работа агентства носит объективный характер и строится на четких стандартах. Так он прокомментировал критику со стороны Израиля в связи с решением агентства закрыть расследование дела об обогащении урана на одном из иранских ядерных объектов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее назвал решение Международного агентства по атомной энергии закрыть расследование дела об обогащении урана до 83,7% на одном из ядерных объектов в Иране "уступкой, сделанной под иранским давлением" и "черным пятном в послужном списке" этой организации.

"Наша работа носит нейтральный, непредвзятый и технический характер. Мы всегда будем говорить о реальном положении дел", - сказал он журналистам в понедельник.

Гросси отметил, что агентство придерживается четкого перечня стандартов в своей деятельности. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что не намерен критиковать страны-члены организации за их мнение по каким-либо вопросам.

30 мая агентство Mehr со ссылкой на источники сообщило, что МАГАТЭ закрыло расследование дела об обогащении урана до 83,7% на одном из ядерных объектов в Иране. В феврале агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что инспекторы МАГАТЭ по итогам очередной проверки выяснили, что Иран якобы получил уран, обогащенный примерно до 84%. Позднее агентство Reuters со ссылкой на доклад агентства сообщило, что МАГАТЭ поддерживает контакты с Ираном, чтобы выяснить происхождение обогащенных до 83,7% частиц урана. Иран же проинформировал МАГАТЭ о возможных "непреднамеренных колебаниях" в уровне обогащения.

В марте 2023 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе своего визита в Тегеран провел переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. На встрече глава агентства выразил удовлетворение выработанными совместными мерами, которые, по его словам, предполагают налаживание сотрудничества между исламской республикой и МАГАТЭ.