Президент Филиппин назначил глав министерств национальной обороны и здравоохранения

Ими стали адвокат Гилберто Теодоро - младший и доктор Теодоро Хербоза

БАНГКОК, 5 июня. /ТАСС/. Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший назначил в понедельник адвоката Гилберто Теодоро - младшего главой министерства национальной обороны страны, а доктора Теодоро Хербоза - министром здравоохранения республики. Об этом говорится в распространенном заявлении администрации филиппинского лидера.

В публикации отмечается, что Теодоро имеет большой опыт работы как в частном, так и в государственном секторах. Он был членом Конгресса в течение трех сроков, а с 2007 по 2009 год занимал должность министра национальной обороны в администрации президента Глории Макапагал Арройо (2001-2010 годы). Во время пребывания на посту главы Минобороны Теодоро также был председателем Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

В свою очередь Хербоза, по данным администрации Маркоса, обладает богатым опытом и знаниями в области систем здравоохранения, общественного здравоохранения, управления больницами, неотложной медицины и медицины катастроф. С 2010 по 2015 год он занимал пост заместителя министра здравоохранения. Во время пандемии COVID-19 Хербоза был специальным советником государственной целевой группы по борьбе с коронавирусом в республике, предлагая экспертные рекомендации и способствуя разработке стратегий по смягчению воздействия вируса. До своего назначения он занимал должность профессора Медицинского колледжа Филиппинского университета в Маниле.