5 июня, 12:51
Военная операция на Украине

В Пентагоне не исключают эскалации конфликта на Украине из-за атак в Белгородской области

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сообщил, что его страна "очень, очень внимательно" следит за событиями

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил, что "всегда существует риск" эскалации, отвечая на вопрос, возможно ли такое развитие событий в результате атак украинских сил в Белгородской области.

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Милли добавил, что США "очень, очень внимательно" следят за событиями в Белгородской области. Фрагменты интервью Милли телеканалу CNN были опубликованы в понедельник.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения ВС РФ и Пограничной службы ФСБ 4 июня предотвратили попытку проникновения двух групп украинских террористов на территорию Белгородской области. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияБелгородская областьМилли, МаркВоенная операция на Украине
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