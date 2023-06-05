В Пентагоне не исключают эскалации конфликта на Украине из-за атак в Белгородской области

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сообщил, что его страна "очень, очень внимательно" следит за событиями

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил, что "всегда существует риск" эскалации, отвечая на вопрос, возможно ли такое развитие событий в результате атак украинских сил в Белгородской области.

Милли добавил, что США "очень, очень внимательно" следят за событиями в Белгородской области. Фрагменты интервью Милли телеканалу CNN были опубликованы в понедельник.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения ВС РФ и Пограничной службы ФСБ 4 июня предотвратили попытку проникновения двух групп украинских террористов на территорию Белгородской области.