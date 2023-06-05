Узбекистан ввел безвизовый режим для граждан Катара

Разрешенный срок пребывания в стране составит 30 дней

ТАШКЕНТ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о введении временного безвизового режима для граждан Катара. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Узбекистана.

"Согласно указу для граждан государства Катар установлен безвизовый режим сроком на 30 дней со дня въезда на территорию Узбекистана", - говорится в сообщении.

В понедельник начинается государственный визит в Узбекистан эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, в ходе которого он обсудит с главой республики Мирзиёевым развитие политических контактов и реализацию инвестиционных проектов. Главы государств также затронут актуальные вопросы международной политики и региональной повестки.

По итогам встречи ожидается подписание межправительственных и межведомственных документов. В пресс-службе отметили, что визит эмира Катара в Узбекистан станет первым за более чем 25-летний период дипломатических отношений между двумя государствами.