Премьер Испании назвал фейком сведения, что он претендует на пост генсека НАТО

Газета 20minutos ранее сообщила, что НАТО дождется результатов досрочных выборов в Испании, чтобы определить преемника генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга

МАДРИД, 5 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес опроверг в понедельник информацию, распространенную в СМИ, о том, что он претендует на пост генерального секретаря НАТО.

Как заявил на пресс-конференции премьер-министр королевства, "это еще один фейк, который распространялся в течение этих недель".

В конце мая газета 20minutos передавала, что НАТО дождется результатов досрочных выборов в Испании, намеченных на 23 июля, чтобы определить преемника генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Как утверждало издание, имя Санчеса продолжают называть в коридорах штаб-квартиры НАТО в Брюсселе в качестве возможной смены действующего генсека.

Ранее сообщалось, что на пост генсека НАТО могут претендовать глава правительства Нидерландов Марк Рютте, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, премьеры Эстонии Кая Каллас и Дании Метте Фредериксен.

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила 12 февраля агентству DPA, что Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре 2023 года. Как отмечало агентство, он уже трижды продлевал срок своих полномочий и занимает пост генсека почти девять лет. Впоследствии сам Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть пост осенью.