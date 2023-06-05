В Марокко начались военные учения African Lion 2023

В них в том числе принимают участие американские военнослужащие

РАБАТ, 5 июня. /ТАСС/. На территории Марокко в понедельник начались 19-е международные военные учения African Lion 2023 ("Африканский лев - 2023") с участием военнослужащих США. Об этом говорится в коммюнике Генштаба Королевских вооруженных сил (КВС) Марокко.

Официальная церемония открытия учений, которые организованы совместно КВС и Вооруженными силами США и продлятся до 16 июня, состоялась в штабе южного военного округа в городе Агадир. В ней приняли участие представители стран, приглашенных на African Lion 2023.

Учения пройдут в семи регионах Марокко - Агадире, Бен-Герире, Кенитре, Махбесе, Тан-Тане, Тизните и Тифните. Планом предусмотрено проведение наземных тактических, морских, воздушных и комплексных учений, мероприятий по оперативному планированию для высшего офицерского состава, комплексных учений подразделений специального назначения, воздушно-десантных операций, учений по борьбе с оружием массового поражения, а также развертывание военно-полевого госпиталя для оказания хирургической помощи населению.

По словам организаторов, "учения African Lion способствуют укреплению военного сотрудничества между Марокко и США, а также взаимодействию между вооруженными силами разных стран с целью обеспечения безопасности и стабильности в регионе".

Перед учениями состоялся цикл по обучению и подготовке сотни марокканских офицеров, включавший в себя занятия по методикам оперативного и тактического планирования, разведке, правовым аспектам и медицине, общественной информации, кибербезопасности и методам оценки учений.

В учениях African Lion 2023, помимо подразделений ВС Марокко и США, также принимают участие около 6 тыс. военнослужащих из 20 стран, в том числе африканских и европейских. Кроме того, в королевство приехали представители 27 стран-наблюдателей, сообщает портал "360".