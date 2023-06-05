Прекращение огня и гарантии безопасности. Что известно о мирных планах по Украине

Россия рассматривает любые поступающие ей предложения по урегулированию ситуации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Москва приветствует усилия по урегулированию со стороны любых стран, неоднократно подчеркивали власти.

Последней среди таких инициатив была индонезийская (в Москве ее деталей, однако, пока не получали). В ее основе, как и в китайском плане, немедленное прекращение огня - так что предложение совершенно не устроило Киев. Там и вовсе готовы рассматривать лишь те инициативы, что основаны на плане украинского президента Владимира Зеленского. Россия же считает их несуразными и настаивает, что вхождение четырех новых регионов в состав РФ не обсуждается.

ТАСС собрал главное о разных мирных планах по Украине.

"Корейский" вариант

Выдвинутый в начале июня план Индонезии схож с принципами урегулирования на Корейском полуострове после войны между Севером и Югом в 1950-е: немедленное прекращение огня обеими сторонами, отведение войск РФ и Украины на 15 км от текущих позиций и создание демилитаризованной зоны (ДМЗ).

Кроме того, инициатива предполагает размещение в ДМЗ миротворцев ООН и проведение под надзором всемирной организации референдумов, чтобы "объективно подтвердить волю большинства жителей". При этом не уточняется, какие именно это территории.

Индонезия готова участвовать во всех процессах и отправить в составе миротворческой миссии своих военных. Министр обороны страны Прабово Субинато уверен, что эффективность таких мер доказана опытом Кореи.

12 пунктов Китая

План Китая, состоящий из 12 пунктов, был опубликован в феврале. Пекин призвал к деэскалации, прекращению огня и боевых действий, началу мирных переговоров. Китай подчеркивает, что озабоченности всех сторон в вопросах безопасности должны быть учтены, при этом обеспечивать региональное спокойствие никак нельзя, расширяя военный блок.

Мирный план КНР предполагает урегулирование гуманитарного кризиса, обмен военнопленными, обеспечение экспорта продовольствия по зерновому коридору.

Китай призвал предотвратить разработку и применение биологического и химического оружия, не допустить распространения ядерного оружия и избежать ядерного кризиса. По мнению Пекина, пора прекратить введение не утвержденных Советом Безопасности ООН односторонних санкций и противостоять превращению мировой экономики в оружие. Также КНР готова помочь в послевоенном восстановлении зоны конфликта на Украине.

Инициативы Бразилии, Франции и Ватикана

К переговорам призывает и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва: по его задумке, нужен новый международный формат с участием готовых стать посредниками между Москвой и Киевом стран, не участвующих в конфликте. Лула да Силва призвал к саммиту ООН с участием как президента РФ Владимира Путина, так и Зеленского. Хотя подробности бразильского плана неизвестны, Москве, говорил президент страны, должны быть предоставлены некие "минимальные условия".

Свой план - совместно с Китаем - хотел разработать президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщал Bloomberg в апреле. Однако пока французский лидер только предложил Зеленскому провести в Париже посвященный конфликту саммит. Он призвал дать Украине надежные гарантии безопасности, что поддержала и Германия. А площадку для саммита хотят принять также Дания и Швеция.

С мирной миссией и желанием посредничества выступил и Ватикан. Папа Римский Франциск выражал готовность приехать в Киев - с условием посещения и Москвы. Сейчас мирную миссию Святого престола возглавил глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи. Однако сроки и условия миссии неизвестны - понтифик отмечал, что инициатива не публична, хотя ее цель - прекращение огня.

Мирная миссия стран Африки

В середине мая ЮАР сообщила о работе стран Африки над тем, чтобы убедить Россию и Украину начать переговоры. Африканская инициатива не представляет собой отдельного плана - она включает ряд идей из других, как, например, прекращение огня и превращение ООН в главную площадку для урегулирования. Заинтересованы африканские страны и в переподключении ряда российских банков к системе межбанковский платежей SWIFT.

Сейчас страны согласовывают условия и время поездки своей делегации в Москву и Киев. Встречи должны состояться в конце июня - начале июля.

Позиция России

Позиция России на переговорах в Белоруссии, а затем в Турции еще в феврале - апреле 2022 году заключалась в закрепленном в конституции внеблоковом статусе Украины, ее нейтралитете и отказе от ядерного оружия. Россия требовала демилитаризации и денацификации Украины, решения языкового вопроса, а также признания независимости ДНР и ЛНР и российского суверенитета над Крымом и Севастополем. К концу апреля, однако, переговоры застопорились: Украина не ответила на проект России с четкими формулировками мирного соглашения.

При этом Россия не раз отмечала, что приветствует усилия любых государств, которые направлены на мирное решение украинского кризиса, однако ждет конкретных предложений - в том числе от Индонезии, Ватикана и ЮАР. Москва также подчеркивала, что никакой мирный план по Украине не может существовать, если он не учитывает вхождение в состав РФ четырех новых регионов.

Впрочем, Путин указывал, что китайский мирный план может быть взят за основу урегулирования конфликта, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

"10 шагов" Зеленского

Зеленский выступил со своим планом "достижения мира" - а Украина считала его единственно возможным долговременным решением - в ноябре 2022 года. В нем 10 пунктов.

Россия, по мнению Зеленского, должна вывести войска с территории Украины, "восстановить территориальную целостность страны", обменять военнопленных по формуле "всех на всех". Киеву должна быть обеспечена военная, ядерная, продовольственная, биологическая и энергетическая безопасность за счет международных механизмов. Кроме того, Украина хочет возмещения убытков от боевых действий за счет российских активов.

"Время для посредников" - Китая, Бразилии, Ватикана, - по мнению Киева, "закончилось", а инициатива Индонезии лишь "позволит России выиграть время". Африканские предложения Украина готова обсудить - но конфликт замораживать не планирует.