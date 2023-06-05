Депутата Киевсовета от партии Зеленского объявили в розыск

Владислава Трубицина заподозрили в коррупции

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины объявил в международный розыск депутата Киевского городского совета от пропрезидентской партии "Слуга народа" Владислава Трубицина. Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции.

Решение было принято по ходатайству прокуроров, поскольку Трубицин покинул страну 13 мая и не вернулся, пропустив без уважительной причины три заседания суда, несмотря на повестки. Он уехал через КПП на украинско-польской границе на основании разрешения Главного управления разведки якобы "для обеспечения спецоборудованием" сил специальных операций. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Трубицин был задержан в начале февраля 2022 года, но был отпущен тогда под залог. Ему инкриминируется получение взятки за организацию незаконной победы в тендере на право размещения торговых точек. Сам Трубицин вину не признает.