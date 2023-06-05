В Южной Сирии более 1,7 тыс. человек воспользовались амнистией

Они являлись бывшими сторонниками оппозиции и дезертирами, уклоняющимися от обязательной военной службы

БЕЙРУТ, 5 июня. /ТАСС/. Свыше 1,7 тыс. сирийцев из числа бывших сторонников оппозиции и дезертиров, уклоняющихся от обязательной воинской службы, урегулировали свой гражданский статус в провинции Дераа на юге Сирии. Об этом сообщил в понедельник газете Al Watan секретарь партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ) Хусейн ар-Рифаи, курирующий работу комиссии по национальному примирению.

"За первые три дня работы предоставленной властями амнистией воспользовались 1,7 тыс. человек, - указал партийный деятель. - В субботу во дворец Каср-Хурият в Дераа, где размещается наш офис, явилось 400 граждан, в воскресенье - 600 и в понедельник - 700".

По словам ар-Рифаи, инициатива правительства будет способствовать стабилизации обстановки на юге Сирии, где в последнее время вновь активизировались банды террористов. "Налаживание отношений с властями выгодно тем, кто совершил ошибки и нарушил закон, поскольку [это] открывает им дорогу к нормальной жизни и трудоустройству, - подчеркнул он. - В свою очередь правительство может привлечь местную молодежь к послевоенному восстановлению народного хозяйства".

Секретарь ПАСВ ожидает, что работа комиссии, скорее всего не завершится в четверг, как планировалось, а будет продлена еще на неделю. "Жители городов Джасем и Нава сообщили, что у них имеется по меньшей мере тысяча желающих урегулировать свой статус, и мы передали их имена на пункты пропуска", - отметил он.

Президент Сирии Башар Асад издал 26 мая новый указ о всеобщей амнистии, который освобождает дезертиров от уголовного наказания, предусмотренного законом о службе в рядах ВС арабской республики. Боевикам, воевавшим ранее в составе антиправительственных формирований, необходимо для получения документов пройти проверку в правоохранительных органах на предмет возможной причастности к террористической деятельности.