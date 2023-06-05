Премьер Италии примет в Риме 8 июня канцлера ФРГ

Кроме того, в тот же день у Джорджи Мелони запланировала встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

РИМ, 5 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибудет в Рим с визитом. Как сообщила в понедельник пресс-служба премьер-министра Италии Джорджи Мелони, она примет его 8 июня.

Кроме того, в тот же день у главы итальянского правительства запланировала встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Во вторник 6 июня Мелони совершит краткий официальный визит в Тунис. Накануне она провела телефонный разговор с президентом Туниса Каисом Саидом, в котором подчеркнула поддержку Рима в его переговорах с МВФ о займе, а также обсудила тему мигрантов и сотрудничества в энергетическом секторе.