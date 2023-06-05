Восьми участникам событий в Нукусе заменили реальный срок на ограничение свободы

Верховный суд Узбекистана также отклонил протест прокуратуры, которая требовала реального лишения свободы в отношении еще четырех человек

ТАШКЕНТ, 5 июня. /ТАСС/. Верховный суд Узбекистана заменил реальный срок на ограничение свободы для восьми осужденных ранее в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Каракалпакии. Об этом сообщили в пресс-службе суда по итогам рассмотрения апелляционных жалоб 16 осужденных.

Верховным судом также отклонен протест прокуратуры, которая требовала реального лишения свободы в отношении еще четырех человек. В январе они были приговорены к условным срокам.

Приговор Даулетмурату Тажимуратову, который, по данным властей, является организатором массовых беспорядков в Нукусе и осужден ранее на 16 лет, был оставлен без изменений.

В пресс-службе суда отметили, что ограничение свободы предусматривает запреты покидать осужденными дома в ночное время и участвовать в массовых мероприятиях, они также должны регулярно отчитываться в органе пробации по месту жительства.

В целом в январе были осуждены 22 человека по делу о беспорядках в Каракалпакии. Они получили сроки от 3 до 16 лет лишения свободы.

1-2 июля 2022 года в Каракалпакии под предлогом несогласия с изменением статуса региона в новой редакции Конституции Узбекистана прошли массовые беспорядки, в которых погиб 21 человек, несколько сотен получили ранения. В республике заявили, что граждан ввели в заблуждение ради захвата органов власти. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на месяц ввел на территории региона режим чрезвычайного положения, предусматривающий комендантский час, а с 21 июля отменил режим ЧП. Глава государства также решил не вносить в основной закон изменения, лишающие Каракалпакию статуса суверенной республики в составе Узбекистана и права выхода по итогам референдума.