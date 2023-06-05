5 июня, 14:05
Военная операция на Украине

В ГУР Минобороны Украины открестились от применения бельгийского оружия на территории РФ

В ведомстве считают, что все вопросы нужно задавать формированию "Русский добровольческий корпус" и легиону "Свобода России"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины считает, что все вопросы относительно применения поставленного Киеву бельгийского оружия на территории РФ нужно задавать формированию "Русский добровольческий корпус" (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и легиону "Свобода России" (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя проведение Бельгией расследования использования вооружения ее производства для атак на территории РФ.

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Как утверждал Юсов, эти формирования, выступающие в конфликте на стороне Киева, якобы действуют автономно. "Насколько известно, они уже давали комментарии по этому поводу. В частности, относительно затрофеенного/ перетрофеенного оружия, техники или вооружения. Что касается других вопросов, то я думаю, что министерство обороны прокомментирует должным образом", - приводит его слова издание "Европейская правда".

В воскресенье газета  Le Soir со ссылкой на источники сообщила, что власти Бельгии в ближайшее время отправят запрос Киеву с требованием объяснить факт использования бельгийского оружия при атаке на Белгородскую область. По их информации, министр обороны страны Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб подчеркнули, что поставленное Киеву оружие не разрешено использовать сторонним лицам и на территории Российской Федерации.

В понедельник премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в интервью радиостанции Radio 1, отвечая на вопросы о наличии бельгийского оружия у украинских боевиков, атаковавших Белгородскую область, также заявил, что оружие, предоставленное Бельгией Украине, может использоваться ВСУ только для обороны и подчеркнул, что Брюссель "воспринял всерьез" сообщения о его применении в Белгородской области. 

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