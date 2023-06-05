Шольц считает, что учения Air Defender не приведут к обострению отношений между РФ и НАТО

Маневры пройдут с 12 по 23 июня

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что масштабные военные учения НАТО Air Defender, которые пройдут с 12 по 23 июня в Германии и соседних странах, не приведут к обострению отношений между Россией и НАТО в регионе Балтийского моря. Об этом он заявил журналистам в понедельник во время посещения фрегата "Мекленбург - Передняя Померания" недалеко от города Ростока.

"У меня нет таких опасений", - сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос. "Наши силы относятся к этому очень ответственно", - подчеркнул он. "Конечно, это также знак того, что мы проводим здесь маневры, учения, а именно, что у нас есть силы для организации обороны альянса и страны", - отметил канцлер, обращаясь к России. При этом он вновь подчеркнул, что правительство ФРГ будет тратить 2% ВВП на оборону.

Ранее власти Германии предупредили, что маневры неизбежно скажутся на авиасообщении. Как указывал министр обороны ФРГ Борис Писториус, учения будут содействовать укреплению НАТО и трансатлантических отношений.

Во время Air Defender - 2023 Военно-воздушные силы Германии планируют задействовать все доступные национальные военные аэродромы, чтобы выполнить роль "стратегического центра коллективной обороны". Также будут использоваться воздушные пространства и аэродромы некоторых стран - партнеров. В учениях примут участие 10 тыс. военных из 25 стран, 6 тыс. из них - из Германии. За время маневров в воздух поднимутся около 250 самолетов.